Haberler » Güncel » Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Haber

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde İbranice el yazması kitap, paleolitik döneme ait fosil, Roma dönemine ait yüzük, Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:59 Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde İbranice el yazması kitap, paleolitik döneme ait fosil, Roma dönemine ait yüzük, Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin geçiş güzergahında kontrol noktası oluşturarak otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada İbranice el yazması iki kitap, paleolitik dönemine ait fosil taşı, Roma dönemine ait iki gümüş yüzük, Bizans dönemine ait 3 bronz yüzük ve Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:25   İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Haber
20:25   İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Haber
20:24   Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Haber
20:24   Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Haber
20:24   Erciyes'te yılbaşı akşamı 'gece kayağı' - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
31.12.2019 20:27:01