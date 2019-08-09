Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul
'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde, Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait toplam 912 adet orijinal ve birebir imitasyon sikke ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda sahte sikke yapımında kullanılan balmumu sikke kalıplarına el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalafet suçundan işlem yapıldı.