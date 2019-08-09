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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.

09.08.2019 12:32
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde, Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait toplam 912 adet orijinal ve birebir imitasyon sikke ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda sahte sikke yapımında kullanılan balmumu sikke kalıplarına el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalafet suçundan işlem yapıldı.
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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