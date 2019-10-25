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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

25.10.2019 11:04
Kütahya'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğalar köyünde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H, N.A, Ş.O. ve Ç.T'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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