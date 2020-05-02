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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

02.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:50
Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine şüphelilerin kullandığı aracı kontrol noktasında durdurdu.
Kumyaka Mahallesi girişinde durdurulan araçtaki zanlıların, kontrol noktasından geçmek için 112 Acil Servis çalışanı kıyafeti giydikleri ve sağlık personeli olduklarını söyledikleri öğrenildi.
Araçta yapılan aramada haç, Hazreti İsa, papaz ve kuş figürleri, "geçersiz" yazılı 100 dolarlık 5 banknot, 58 Rus rublesi, 1000 Lübnan lirası, bir Suudi Arabistan riyali, seri numarası ve markası kazınmış 7,62 mm tabanca ve 5 mermi, 4 minyatür, iki uyuşturucu kullanım aparatıyla uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiğinin anlaşılması üzerine şüpheli, sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya temin etmek" suçlarından işlem başlatılan diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mudanya, Bursa, Güncel, Haber

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