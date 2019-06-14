14.06.2019 18:24
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'Tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda emniyet müdür yardımcısı da yakalandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi esere alıp, sattığı gerekçesiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun da aralarında olduğu 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 kişi, serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AÇIĞA ALINDI
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U. hakkında idari soruşturma başlatıldığı, açığa alındığı öğrenildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Mudanya, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güncel

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