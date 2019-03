Kaynak: AA

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait (M.Ö. 3000) Kilia İdolü'nün benzerinin de arasında bulunduğu 836 parça tarihi eser kurtarıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Fatih'te birçok adrese düzenlenen 6 operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda 836 parça tarihi eser ele geçirildi." Kilia İdolü'nün ikizi kurtarıldıTarihi eserler arasında, benzeri 28 Nisan 2017'de New York'taki bir müzayedede 14,5 milyon dolara satılan 5 bin yıllık "Kilia İdolü" ile Tunç Çağı savaş baltaları, Firik ve Urartu dönemi bronz fibulaları, çok nadir bulunan Ermenice ve İbranice dua metinleri ile Grekçe taş baskı incilin de bulunduğu belirtildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Akhisar İlçesi Kulaksızlar Köyü'nde kadınlar tarafından 1960'lı yıllarda bulunan ve yurt dışına kaçırılarak satılan 23 santimetre uzunluğundaki Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait Kilia İdolü'nün Nisan 2017'de New York'ta müzayedede satışa çıkarılacağının duyurulması üzerine Türkiye'ye iade edilmesi için talepte bulunulmuş ancak Güney New York Bölge Mahkemesi talebi zaman aşımı gerekçesiyle reddetmişti.