Tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yapan sahte polislere operasyon

Aksaray'da kendilerine polis süsü vererek tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 54 ayrı tarihi eser ele geçirilirken, çok sayıda da suç aleti elde edildi.



Operasyon, önceki gün gece Aksaray-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya'ya 3 araçla tarihi eser sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hemen harekete geçerek önceden plakaları tespit edilen biri 34, ikisi 42 plakalı otomobilleri Aksaray'da takibe aldı. Aksaray Konya karayolundan Sultanhanı ilçesine kadar araçları takip eden KOM ekipleri, Sultanhanı ilçesi girişinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 araç da alınırken, araçlarda bulunan Yusuf K. (35), Mehmet B. (29), Ali Rıza Z. (42), Hasan Ceylani A. (18), Ramazan B. (41), Selami Y. (43) ve Ahmet Y. (33) gözaltına alındı. Ardından 3 araçta da geniş çaplı arama yapan KOM ekipleri, 1 adet polis rozeti, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kelepçe, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör basılı vaziyette 6 adet fişek, 1 adet tarihi eser olan kılıç, 1 adet tarihi eser olan kama, 2 adet heykel, 1 adet cam biblo, 2 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet tarihi eser obje, 1 adet tarihi eser bilezik, 44 adet irili ufaklı sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, şüphelilerden Ramazan B. ve Selami Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları öğrenildi. - AKSARAY