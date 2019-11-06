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Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

06.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:06Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.K'yi takibe aldı.
Ekip, şüphelinin kullandığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde durdurup arama yaptı.
Aramada, otomobilin bagaj bölümüne gizlenmiş poşette 24 sikke ile 2 haç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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