Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

09.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:44
Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonuncunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin evine operasyon düzenlendi.
Akçadağ ilçesindeki evlerde yapılan aramada, bir altın sikke, 3 gümüş sikke, 5 takı, geçmiş dönemlere ait taş basım deri işleme Arapça yazılı ilmihal kitabı, Selçuklu mimarisiyle işlenmiş 1 gümüş sigara tabakası ile 2 tarihi eser inceleme merceği aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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