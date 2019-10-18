Haberler » Yerel » Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede

Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede

Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyedeSİNOP - Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

18.10.2019 20:01
Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede
SİNOP - Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, kepçe ve çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazılar esnasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Yakalanan 4 kişi, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 2'si Erfelek Jandarma ekiplerince Sinop Adliyesi'ne sevk edildi.
Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede

Erfelek, Sinop, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
20:01 Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede
19:56 Pazarlar'da tüm okullara 'Tasarım beceri atölyeleri' kuruldu
19:49 Isparta'da Cumhuriyet Kupası'nın sahibi belli oldu
19:39 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Mehmetçiğimiz orada varlık göstererek, dirayet ve cesaretle...
18:59 Motor tutkunlarından harekata Türk bayraklı destek
18:32 Hakkari Belediye Başkan Vekilliği'ne atanan Vali Akbıyık: "Hakkari'de hayat daha güzel olacak"
17:59 Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam durdu
18.10.2019 21:03:40