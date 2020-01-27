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Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Yalova'da, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

27.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:23
'da, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat neticesinde 'daki 2 kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelilerle iletişim kurdu. Bunun üzerine Yalova'ya gelen A.G. ve R.H, jandarma personeli ile tarihi eser satışı pazarlığı sırasında gözaltına alındı.
Şüphelilerin satmaya çalıştığı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, İl Kültür Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı

İstanbul, Jandarma, Yalova, Güncel

Kaynak: AA


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