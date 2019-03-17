Tarihi Eser Kaçakçısına Suçüstü

Kaynak: İHA

Eskişehir'de, tarihi eser değerindeki bronzdan yapılmış heykelcik, sürahi ve üç bardağı satmayı çalıştığı iddia edilen S.D.K., aracıyla seyir halindeyken ekipler tarafından durdurulup gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, şüpheli S.D.K.'nin bulunduğu araç Karapazar Mahallesi yakınında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin aracından bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile üç bardak ele geçirildi.Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ESKİŞEHİR