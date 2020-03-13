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Tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmak isterken yakalandılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmak isterken yakalandılar
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet, üzerinde kırmızı taş işlemeli ortasında haç işareti bulunan metal çerçeve içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslara adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

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