16.07.2019 14:20
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Tarihi eser olduğu ihbarıyla göle dalan dalgıçlar bula bula taş duba buldu

Tarihi eser olduğu ihbarıyla göle dalan dalgıçlar bula bula taş duba bulduBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, su altında tarihi eser ortaya çıktığı ihbarı üzerine göle dalan dalgıçlar, taş dubayla karşılaştı.

Tarihi eser olduğu ihbarıyla göle dalan dalgıçlar bula bula taş duba buldu
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, su altında tarihi eser ortaya çıktığı ihbarı üzerine göle dalan dalgıçlar, taş dubayla karşılaştı.
İznik gölünde geçen pazar günü halk plajında yüzen bir vatandaş tarihi eser bulduğunu ihbar ederek yetkilileri harekete geçirdi. Dalgıç arkeologlar jandarma eşliğinde göle girdi. Ancak bir şey bulunamadı. 2014 yılında keşfedilen ve halen araştırmaların devam ettiği İznik gölündeki bazilikanın dalgıç arkeologları bugün göle tekrar girdi. Arkeologlar tarihi eser denilen nesneye su altında ulaştı. Kıyıda meraklı bakışlar altında bekleyen vatandaşlar, gölden çıkarılanı görünce güldü. Gölün içinden çıka çıka yüzme alanı olarak belirlenen mantarların bağlandığı taş duba çıktı. Sarı renkte olan dubanın su altında parlamasının, onun değerli bir tarihi eser sanılmasına sebep olduğu anlaşıldı. Ancak su yüzüne çıkartılınca gerçek ortaya çıkmış oldu. Tarihi eser olduğu ihbarıyla göle dalan dalgıçlar bula bula taş duba buldu
Kaynak: İHA
Bursa, İznik, Genel

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