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Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda Bizans ve Helenistik dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

05.10.2019 20:46Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda Bizans ve Helenistik dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser alışverişi yapılacağı yönünde duyum alınması üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, aramalarda Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan C.Y. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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