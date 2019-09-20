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Tarihi eser operasyonu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazısıyla yazılmış kitap ele geçirildi.

20.09.2019 17:52
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazısıyla yazılmış kitap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde durdurulan bir araçtan, antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazısıyla yazılmış 53 sayfalık kitap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Tarihi eser operasyonu

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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