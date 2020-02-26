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Tarihi eser operasyonu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

26.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:12Tarihi eser operasyonu

'in ilçesinde jandarma ekipleri, dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


İl Komutanlığı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Musabeyli ilçesi Topallar Köyünde düzenlenen operasyon sonucu C.A. ve H.P. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet el dedektörü,cihazı ve bu cihazlara bağlı aparatlar, 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - KİLİS


Musabeyli, Jandarma, Kilis, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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