Haberler » 3. Sayfa » Tarihi eser operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Haberler

Tarihi eser operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 325 adet sikke, 36 adet tarihi obje ile 1300 yıllık deri el yazması kitap ele geçirildi.

14.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:04Tarihi eser operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 325 adet sikke, 36 adet tarihi obje ile 1300 yıllık deri el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 325 adet sikke, 36 adet tarihi obje, 5 adet heykel ile 1300 yıllık deri üzerine el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A., S.Ö., M.S., Z.D., E.G., A.V., H.K., M.C., F.D., İ.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:38  Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - Haberler
11:38  Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı - Haberler
11:38  İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
11:38  Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede - Haberler
11:35  Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:42:45