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Tarihi eser operasyonunda bin 389 gümüş sikke ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1389 gümüş sikke ele geçirildi.

17.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:31
Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1389 gümüş sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan'da 4 kişinin tarihi niteliği olduğu değerlendirilen gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
Fiziki takip sonucu dün ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda alıcıyla buluşan şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Zanlıların araçlarında ve üst aramasında Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1389 gümüş sikke bulundu.
Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı, tarihi sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tarihi eser operasyonunda bin 389 gümüş sikke ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Selçuklu, Silvan, Güncel
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