Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

03.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:30
Bursa 'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.
A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı. Tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kemalpaşa Mahallesi, Tevrat, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

Tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti
Bakan Koca’nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti Haberler
Bakan Koca'nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti
Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var

Son Dakika Güncel Haberleri

23:18: THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu - Haber 23:18: Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı - Haber 23:17: Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotatakis'e 'göçmen' cevabı - Haber 23:17: Sosyal yardım ağı genişliyor - Haber 23:17: - Hindistan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 22:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu - Haber 21:46: Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı - Haber 21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber