05.07.2019 16:35
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Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu

Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu

Kaynak: DHA
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