Tarihi Eserde Cinsel İlişki Skandalı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e gelen ikili, herkes gittikten sonra harekete geçip cinsel ilişkiye girdiği iddiası ülkeyi karıştırdı.

ÜSTSÜZ POZLAR VERDİ

Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e tırmanan çiftin cinsel ilişkiye girdiği iddiası ülkeyi karıştırdı. Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e gelen ikili, herkes gittikten sonra harekete geçti. Çift, yasak olan tırmanış için gece yarısını seçti. Fotoğrafçı Andreas Hvid, sevgilisinin tırmanışını anbean görüntüledi. Zorlu tırmanış sona erdiğinde çift Büyük Piramit'in zirvesinde kutlama yaptı ancak bununla da kalmadılar. Genç kadın fotoğrafçı sevgilisine üstsüz pozlar verdi. Ve çift piramitlerin üstünde cinsel ilişkiye girdi. Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid'in görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla, Mısır karıştı. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PHOTOSHOP HİLESİ

Bakanlığın eski çalışanlarından arkeolog Zahi Havas ise, görüntülerin bir photoshop hilesi olduğunu söylüyor. Havas, "Yüzde yüz photoshop. Gece yarısı piramitlere girmenin bir yolu yok. Ayrıca Büyük Piramit'te taşlar yok. Görüntülerdeki taşlar çok küçük" dedi. Mısır'da 2016 yılında bir Alman genç piramitlere tırmandığı için tutuklanmıştı. Piramitler son dönemde bulunan Firavun mezarları ve ABD First Lady'si Melania Trump'ın ziyaretiyle gündeme gelmişti. Danimarkalı fotoğrafçı Hvid'in portfolyosunda bina tepelerinde çekilmiş çok sayıda çıplak fotoğraf bulunuyor.