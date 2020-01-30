Haberler » Güncel » Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR - Haber

Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi, gözaltına alındı.

30.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:45
'ın ilçesinde tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi, gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Silvan ilçesinin Erikyazı muhtarı C.E'nin elinde bulundurduğu ve dönemine ait olduğunu iddia ettiği heykeli satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde etti.
İlçe merkezinde 28 Ocak'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda, muhtar C.E. ile O.E, A.E, S.T, Y.T, H.T, H.D, H.G, R.B. ve K.T. tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
C.E'nin üzerinde yapılan aramada, siyah renk örtüye sarılı 10 santimetre çapında, 51 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.
Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Roma, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 17:23:54