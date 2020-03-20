Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarihi eserler ele geçirildi - Haberler

Tarihi eserler ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi'nde yakalanan şüpheli bir şahısın üzerinden 6 tarihi obje çıktı.

20.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:23
Tarihi eserler ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi'nde yakalanan şüpheli bir şahısın üzerinden 6 tarihi obje çıktı.

İhsaniye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazlıgöl Beldesinde ikamet eden Y.D. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler YD. İsimli şüpheli takibe alarak şüphelinin üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinden 6 tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Gazlıgöl, İhsaniye, Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haber İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli - Haber - Ürdün'de korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı - Haber İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi - Haber Üsküdar'da korona virüs tedbiri: Banklar kaldırıldı - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading