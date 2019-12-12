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Tarihi eserler ve silah ele geçirildi

Malatya'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

12.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:23Tarihi eserler ve silah ele geçirildi
Malatya'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malatya - Elazığ kara yolu Kale İlçesi Kömürhan Köprüsü Yol Kontrol Noktasında yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 73 adet fişek, 8 adet değişik renk ve ebatta tarihi değeri olduğu değerlendirilen doğal taş parçaları, 56 adet sikke, 2 adet yeraltı tarama sistemi cihazı, 1 adet el dedektörü ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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