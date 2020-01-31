Haberler » Güncel » Tarihi eserler zeytin bidonundan çıktı - Haber

Tarihi eserler zeytin bidonundan çıktı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait bin 234 adet tarihi eser ele geçirildi.

31.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:17Tarihi eserler zeytin bidonundan çıktı

ARDAHAN'ın ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait bin 234 adet tarihi eser ele geçirildi.

Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, art arda operasyonlara imza attı. Operasyonlarda, çeşitli otomobil, otobüs ve adreslerde yapılan aramalarda zeytin bidonları içinde Bizans ve Ortaçağ ile çeşitli dönemlere ait bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma, Göle, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:28:40