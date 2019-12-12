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Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi.

12.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:27Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı
'in ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Operasyonda 44 sikke, Osmanlı ve mitelojik döneme ait para ve objeler yakalandı. Tarihi eser satıcısının tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardığı tespit edildi.

Balıkesir İl Komutanlığınca "Tarihi Eser Kaçakçılığı" yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen obje ve sikkeleri internet ortamında ilan vermek suretiyle satmaya çalıştığı tespit edilen Ö.K. isimli şahsın Sındırgı ilçesindeki evinde ve arabasında, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 44 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 10) adet Osmanlı dönemine ait obje, 8 adet Yunan mitolojisini simgeleyen madeni para, 6 adet çeşitli figürlerde takı malzemesi ve obje olmak üzere toplam 68 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ele geçen tarihi malzemelere el konulmuş olup, şüpheli Ö.K. gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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