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Tarihi eserleri müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalıştı

DENİZLİ'de alıcı gibi davranan jandarmaya, elindeki 190 parça tarihi eseri satmak isteyen Ömer D., suçüstü gözaltına alındı.

14.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:48
Tarihi eserleri müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalıştı

DENİZLİ'de alıcı gibi davranan jandarmaya, elindeki 190 parça tarihi eseri satmak isteyen Ömer D., suçüstü gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde Ömer D. isimli şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Takibe alınan şüpheli ile alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, iletişime geçti. 190 parça tarihi eser için pazarlık yapıldı.

Goncalı Mahallesi'nde verilen randevu yerine gelen Ömer D., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunluğu sikke olan tarihi eserlerin Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Güncel
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