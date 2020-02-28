Haberler » Güncel » Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı - Haber

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ellerindeki tarihi eserlere müşteri arayan O.Ö., jandarma tarafından yakalandı.

28.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:12Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı
KOCAELİ'nin ilçesinde, ellerindeki tarihi eserlere müşteri arayan O.Ö., jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda, ve Bizans dönemlerine ait 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekipleri, Gebze Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma, şüphelinin O.Ö. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak, gözaltına alınırken, evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.


- Kocaeli

Jandarma, Kocaeli, Gebze, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

28.02.2020 12:30:39