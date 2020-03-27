Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi

Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlöründen dua yükseldi.

27.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:55
Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlöründen dua yükseldi. Cami imamı tarafından yapılan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da 'Amin' diyerek cevap verdi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Tarihi Eyüpsultan Camii'nin hoparlöründen ise dua yükseldi. Cami imamı tarafından okunan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da 'amin' dedi. Öte yandan caminin önünde bulunan ve her hafta yüzlerce kişinin namaz kıldığı Eyüpsultan Meydanı'nın ise boş olduğu görüldü. Tarihi Eyüpsultan Camii’nden dua yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Yerel

Haberin Videosu :

Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

23:12: Aydın'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti - Haberler 23:12: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haberler 23:09: Aydın'da vahşet: Eski eşi ve oğlunu katletti - Haberler 22:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" - Haberler 22:49: Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta 19:59: Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler