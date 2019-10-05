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tarihi eyüpsultan mezarlığı'nda mezar taşlarında mermi izi şüphesi

Eyüpsultan Camii'nin yan tarafında bulunan mezarlık bölümünde mezar taşlarındaki izlerin kurşunlama sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

05.10.2019 12:00 tarihi eyüpsultan mezarlığı'nda mezar taşlarında mermi izi şüphesi

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN/ Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA -
Eyüpsultan Camii'nin yan tarafında bulunan mezarlık bölümünde mezar taşlarındaki izlerin kurşunlama sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Eyüpsultan Camii'nin yan tarafındaki tarihi mezarlıkta iki mezar taşı zarar gördü. Kapının kilitli olduğu mezarlık bölümüne girişin yasak olduğu belirtilirken, mezar taşlarında mermilerden kaynaklandığı tahmin edilen üç ayrı izin olduğu görüldü.
Çevre böyle bir olayın daha önce yaşanmadığı ifade edildi.  30 yıldır Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Şevki Şahin, hemen hemen her gün Eyüpsultan Camii ve mezarlık bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Büyük bir saygısızlık. Yetkililer bu kişileri yakalasın.  Bu kişinin bulunmasını, yakalanmasını istiyorum. Tarihimize, ecdadımıza, mezara saygısızlık bu" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Eyüpsultan tarihi mezarlığından görüntüler
-Zarar gören mezarlıktan görüntüler
-Vatandaş röportajı  (Şevki Şahin)
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)



Şevki Şahin, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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