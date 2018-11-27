Tarihi Filiboz Mescidi Gün Yüzüne Çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkartmaya devam ediyor. Hisar Arkeopark Projesi ile Alaaddin Mahallesi içerisinde yer alan 6 bin 250 metrekarelik alanda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerini ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, şimdi de aynı bölgede 14. yüzyıldan yapılan ancak zamanla yok olan Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkartmak için çalışma başlattı. Mescidin olduğu düşünülen alanda toplam 3 bin 884 metrekarelik kamulaştırma yapan Osmangazi Belediyesi, yapılan kazı çalışmaları ile mescitle ilgili çok önemli bulgulara ulaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi olarak Hisariçi'ndeki tarihi mirası ortaya çıkarmaya yönelik sürdürdükleri çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler doğrultusunda bölgedeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz.Şuanda Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkartmak için çalışma başlattık. Filiboz Mescidi, 1862 Suphibey haritasında gözükmektedir. Ancak bu mecsid 1855 yılında Bursa'da meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve yerine yenisi yapılmamıştır. Günümüze ulaşamamış mescidin projelerinin hazırlanması için Bursa Müze Müdürlüğü denetiminde araştırma kazısı başlattık. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun vereceği kararlar doğrultusunda da projemizi oluşturarak Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Filiboz Kimdir?

Pınarbaşı'nda bulunan mahalleye adını veren Filiboz'un Bizanslı bir yönetici olduğu söylenir. Filiboz, Osmanlı'nın Bursa kuşatması sırasında Türklere yardım etmiş ve daha sonra da Müslüman olarak Osmanlı'da yöneticilik yapmıştır. Tarihi kaynaklarda Filiboz oğlu Hayrettin'in şimdiki Alaaddin Mahallesi'nde bir mescidi bulunduğunu ve bu nedenle mahalleye de bu adın verildiğini yazar. Bursa Kadı Sicilleri'nde bulunan bir Vakıf Muhasebe Defteri'nden, Filiboz Mahallesi Mescidi'nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahallenin adının, Filiboz Mescidi'nden gelmiş olduğu tahmin ediliyor. 1530 tarihli tahrir defterinde Filikos şeklinde yazılan mahallede 30 civarında hane yaşamaktaydı. 1924 yılında nüfusu azalması nedeniyle Babısicin, Alaaddin ve Tahtamescit Mahallesi ile birleşip tek mahalle olmuştur. Cumhuriyet döneminde, Filiz olarak adı değiştirilen mahalle 1950'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür.