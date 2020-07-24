Ayasofya sergisi, ibadete açılması kadar ilgi görüyor

Beyoğlu Belediyesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Galata Köprüsü'nde 'Ben Ayasofya Sergisi'ni vatandaşlarla buluşturdu.

Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

Sergide Ayasofya Camii'ne ait eski haberler ve çok sayıda günün anlamıyla alakalı fotoğraf sergilendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

86 yıllık hasretin fotoğraf ve tarihi belgelere yansıyan izlerinden oluşan sergiyi ziyaret eden vatandaşlar kutlu müjdeye birlikte tanıklık etme imkanı bulacak.

"AYASOFYA BİZE KENDİ DUYGULARINI ANLATIYOR"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "24 Temmuz Cuma Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp namaz kılınacağı ilk gün oldu. Saygı değer Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin bu hasretini giderdi. Önemli anlara şahitlik edeceğiz. Diğer taraftan Ayasofya bize kendini duygularını, hissettiklerini, yaşadıklarını, tarihini ve biyografisini anlatıyor. İnanıyorum ki Galata Köprüsünden geçen binlerce İstanbullu Ayasofya'nın bu haykırışını bu seslenişini duyacak, tarihi bir ana şahitlik edecekler. Yüz binler bu köprüden geçerken, biz de her bir ziyaretçimize Ayasofya'nın fotoğrafını, arkasında ise ibadete açan kararnamesini bir kartpostal halinde bu günün hatırasına 24 Temmuz 2020 tarihini belirtmek suretiyle gelen ziyaretçilerimize bir hatıra olarak teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.