Tarihi Gar Binalarının Restorasyonu Tamamlandı

27 Kasım 2018 Salı 16:42



27 Kasım 2018 Salı 16:42

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın vizyon projeleri arasında ilk sıralarda bulunan ilçenin yakın tarihinin sergileneceği tarihi gar binalarının restorasyon çalışmaları tamamlandı.Tekkeköy ilçe merkezinde bir asırlık çınar ağaçlarının hemen yanında yer alan Devlet Demir Yollarına ait yüz yıla yakın tarihi geçmişe sahip tarihi istasyon binalarda aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmaları bitti.Tekkeköy halkının yakın tarihi burada sergilenecekİlçenin yakın tarihinin yanında halkın hoş vakit geçirecekleri yeni ve farklı bir projenin daha sonuna gelindiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Birçok anıya tanıklık eden Devlet Demir Yollarına ait tarihi gar binalarımızı tekrar canlandırdık. Restorasyon çalışmalarını tamamladığımız tarihi gar binalarımızı çevre düzenlemelerinin ardından halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.Tekkeköy'e ilgi arttıTekkeköy'ün yerli yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yerini aldığına vurgu yapan Başkan Togar, "Tarih, turizm, kültür ve doğal güzellikleri ile yerli yabancı ziyaretçiler tarafından tercih edilen yerler arasında ilk sıralarda bulunan ilçemize yeni farklı bir değer daha kazandırmanın haklı gururunu paylaşıyoruz. İlçemizin tam merkezinde bulunan yıllarca atıl durumda kalan tarihi istasyon binalarımızın restorasyon çalışmalarını tamamladık. Burası anılarla dolu, yüz yıla yakın bir geçmişe sahip özel bir yer. Yıllarca trenlerle ulaşım yapan vatandaşlarımız, buradan Samsun Çarşamba istikametinde yolculuk etmişler. Ayrıca o dönemlerde faal kullanılan istasyon binalarımızın hemen yanında bir de kulüp olduğu biliniyor. Ulaşımda trenlerin tercih edilmemesi ve seferlerin kaldırılması ile burası atıl durumda kaldı. İlçemiz tam merkezinde bu atıl durumdaki binalar ve çevresi çok kötü bir görüntü oluşturuyordu. Binalar da yıkılmaya ve yok olmaya yüz tutmuştu. Bizim de yıllardır bura ile ilgili hayallerimiz vardı. Seçim çalışmalarımız da dahi bura ile ilgili projelerimizi halkımız ile paylaşıp görevi aldığımızda bu projelerimizi gerçekleştireceğimizi vaat etmiştik. Rabb'im nasip etti göreve geldik ve uzun uğraşlardan sonra artık restorasyon çalışmalarımızı tamamladık" dedi.Tekkeköy Kent Müzesinde ilçenin yakın tarihi sergilenecekRestorasyonu tamamlanan tarihi gar binalarda ilçenin yakın tarihinin sergileneceğini söyleyen Başkan Togar, "Tarihi istasyon binalarımızın restorasyonu bu gün itibarıyla bitti. Şimdi içerisini ilçemizin tarihini, insanların yaşayışını anlatan eski eşyalarla donatmaya başlıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde bulunan dedelerine, ninelerine, atalarına ait eski tarihi eşyaları tek tek toplayıp, burada sergileyeceğiz. İlçemizin yaklaşık yüz yıllık tarihi restore ettiğimiz ve tekrar canlandırdığımız ve Tekkeköy Kent Müzesi olarak tasarladığımız bu tarihi binamızda yansıtılacak. İlçemiz ve yakın çevreler dışında yerli yabancı binlerce kişi burayı gezip görmek için ilçemizi ziyaret edecek" diye konuştu.Müze Kafe ve çevre düzenleme çalışmaları başladıİçerisinin eski eşyalarla donatılmasının ardından kent müzesi olacak tarihi binaların yanına geçmişteki gibi bir yaşam alanının ortaya çıkacağını vurgulayan Togar, şunları söyledi:"Tarih ve doğal güzelliklerin sergilendiği bu eşsiz alanı ziyaret etmeye gelen misafirlerin ve ilçemizdeki vatandaşlarımızın oturup çaylarını yudumlayıp, sohbet edecekleri nezih bir yer ortaya çıkıyor. Tarihi binalarımızın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Şimdi de alanın çevre düzenlemesi, peyzaj ve müze kafemizde çalışmalara başladık. Burası Nostalji Park adı ile adlandırdığımız ilçemiz merkezinde yüz yıllık çınar ağaçlarının gölgesinde tarih ve doğanın eşsiz güzelliklerini sergilediği muhteşem bir yer. Saat kulesi, çocuk oyun alanları, parkı, yeşil alanları, müzesi, kafesi ile bu alan yerli yabancı binlerce kişinin uğrak mekanı olacak. Bu muhteşem alan turizmin yanında ilçe halkının en çok kullanacakları uğrak yeri olacağına inanıyoruz. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başladığımız bu göz dolduran alan bu yılsonunda turizmin ve vatandaşlarımızın hizmetine girecek." - SAMSUN