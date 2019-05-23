23.05.2019 16:26
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Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı

İstanbul'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda 'tarihi geçmiş kaymak' nedeniyle çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı.

TARİHİ GEÇMİŞ KAYMAĞI İADE ETMEK İSTEDİ

Beyoğlu, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kadın dün cadde üzerindeki markete gelerek kaymak aldı. Fakat kaymağın son kullanma tarihinin geçtiği gören kadın ürünü iade etmek istedi. Kaymağı iade etmek isteyen kadının market çalışanları tarafından geri çevrildiği iddia edildi.

Bunun üzerine kadın ve eşi bugün öğle saatlerinde markete gelerek çalışanlarla tartışmaya başladı.

YAŞANAN O ANLAR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kaymak alan kadının eşi market çalışanlarını darp etmeye başladı. Kavgayı ayırmak için araya giren Ayşe A. kargaşa esnasında elinden hafif şekilde bıçakla yaralandı. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Market çalışanının elinden yaralandığını gören karı koca ise paniğe kapılarak olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Elinden hafif şekilde yaralanan Ayşe A. ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı Haber, Haberler, sondakika haber, sondakika, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (82)
BOZUK URUN: TABIIKI IADE EDILIR VE DE PARASI ALINIR!!! BU NE DEMEK YAHU !!! TUKEDICININ HAKLARI DIYE BIR SEY YOK MU BU MEMLEKETTE!!!
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AHMET SALİH: Müsterinin yaptigi cok rezalet, medeniyetsiz. Iste türkiyemiz farki. Böyle saatli bomba gibi, her an patlamaya hazirlar, evinde huzur bulamayan disarida aslan kesiliyor.Ayip ya ayip, almanyada örnegin yasal olarak tarihi gecmis ürünü satmanin hic bir cezasi yok. Satici kendisi o ürünü satip satmayacagina karar verebilir. Yaliniz satisina devam ediyorsa müsteri anlaya bilecegi sekilde rafa yazar, örnegin bu ürünün tarihi gecmistir, bu yüzden indirimli satisa sunduk, v.s. Simdi kaymak süt ürünü, et ve süt ürünlerinde biraz daha dikkatli olmamiz gerek, fakat diger yiyeceleride tarihi gecti diye israf etmeyelim. Tarihi gecti diye atilan ürünler hem ekonomiye zarar, hemde israf, buda haram.
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ALİ BEY: Müsteri her zaman haklidir
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GELİŞMEMİŞ ÜLKE: Işte gelişmemiş ülkelerde ortalık yangın yeriyken,korkudan sadece böyle haberler yoruma açılır..ötekiler haşka ve yoruma kapatılır
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A: Bu A101 bim vb marketlerde çalışan 30 yaş üstü kadınlar kendinden küçüklere abla diyor ya küçülde cebime gir diyesim geliyor.
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