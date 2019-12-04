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Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, okul çevrelerinde bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptı.

04.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:04Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi
ŞANLIURFA (İHA) – 'da zabıta ekipleri, okul çevrelerinde bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konularak imha edildi.

Şanlıurfa'da okul çevrelerindeki iş yerlerine yönelik denetimlere hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçe zabıta ekipleri ile ortak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerine yönelik uygulama düzenledi. Uygulama kapsamında tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. İş yerlerini tek tek denetleyerek tarihi geçmiş bisküvi, şeker, cips, çikolata, süt ve kek gibi gıda ürünlerine el koyan zabıta ekipleri, ürünlerin imhasını gerçekleştirdi. Büyükşehir zabıta ekipleri, şehir genelindeki denetimlerine devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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