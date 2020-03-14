Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
14.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:49
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama ekipleri, törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi'nde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Törenin yapılacağı platformları da ilaçlayan ekipler, şehitlikleri de dezenfekte etti. Bölgede ziyaretçi yoğunluğunun olduğu müze ve anıtlar da bu çalışma kapsamında ilaçlandı.
Ekiplerin çalışmasının, törenlerin yapılacağı 18 Mart Çarşamba gününe kadar aralıksız süreceği öğrenildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama ekipleri, törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi'nde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Törenin yapılacağı platformları da ilaçlayan ekipler, şehitlikleri de dezenfekte etti. Bölgede ziyaretçi yoğunluğunun olduğu müze ve anıtlar da bu çalışma kapsamında ilaçlandı.
Ekiplerin çalışmasının, törenlerin yapılacağı 18 Mart Çarşamba gününe kadar aralıksız süreceği öğrenildi.
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Kaynak: AA
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