Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını!

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında saat 22.30 sıralarında orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.