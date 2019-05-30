Tarihi Gök Medrese, 22 yıl sonra ziyarete açıldı

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese, 22 yıldır süren restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, 1997 yılında, ismini üzerindeki mavi çinilerden alan, 748 yıllık Gök Medrese'de, fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları yaptı. 2006'da hız verilen çalışmalarda sona gelindi. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte tarihi medrese, belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açıldı.Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca eserin halka açılmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Uzun bir serüvenin sonunda Cumhurbaşkanımızın Sivas ziyaretleri sırasında buranın halkın ziyaretine açılması noktasında genel müdürümüzün bir talimatı oldu. Biz de 12.00- 15.00 saatleri arasında ziyarete açtık. Ufak, tefek rötuşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor. Bir de Genel Müdürlüğümüzden gelen heyetle altyapı hazırlanıyor. İçeride irfan ve huzur toplantılar, seminerlerin yapılabileceği odalar hazırlanarak diğer müze envanterleri de bizim elimizde bulunan malzemeleri de teşhir ederek farklı bir müze anlayışı algısıyla ona hazırlıyoruz. Ümit ediyorum, buranın daha teşekküllü bir şekilde açıldığını, insanımızın buradan istifade ettiği bir zamanı beraber paylaşacağız" dedi.'İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ'Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve eseri restore ederken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Karaca, "Gök Medrese bir tane. Başka Gök Medresemiz yok. Bundan dolayı da ince eleyip sık dokuyoruz ve peyzaj çalışmasını da tamamladık. Kurul üyelerimiz tekrar ziyaret edecekler. Kanaatlerini beyan edecekler. Zaten teslim noktasına getirdiğimiz çiniler ile ilgili toplantıyı burada yapacaklar. İnce işler biraz daha uzun sürüyor. Mühim olan bu aşamaya gelmesidir. Gök Medrese'yi halkın da hizmetine sunacak şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA