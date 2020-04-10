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Tarihi Güzelköy mahallesinde altyapı ve üst yapı çalışmaları başladı

Bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

10.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:17
Tarihi Güzelköy mahallesinde altyapı ve üst yapı çalışmaları başladı
Bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, Güzelköy Mahallesinde 1 kilometrelik yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu Nize olarak bilinen Güzelköy Mahallemiz'deyiz. KASKİ tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan Güzelköy Mahallesi'nde kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza başladık. Tüm kırsal mahallelerimize gerekli hizmetleri yapıyoruz. Öncelikle kaldırım çalışması yapılıyor. Reglajını yapıp asfaltını atacağız. Güzelköy Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladık. 2.500 tona sıcak asfalt sereceğiz. Belediyeler olarak yoğun çalıştığımız alanlardan bir tanesi temizlik. Virüs hepimizi çok etkiledi. Birde vatandaşlarımız evde olduğu için çöp üretimi iki katına çıktı. Bundan dolayı sürekli çöp toplama ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Pazar yerlerinden sosyal mesafeyi koruyarak işini ve alışverişini yapan esnaf ve vatandaşımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda asfalt ve kaldırım çalışmalarımızda kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere yoğunluğun az olduğu yerlerde devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar mahalle haklımıza hayırlı olsun" dedi.

Mahalle Muhtarı Mümtaz Durmuş ise mahallesine emek veren ve güzel hizmetler sunan Başkan Dr. Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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