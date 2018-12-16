Göbek Taşında Kese Yaptırmayı Beklerken Zehirlendiler: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'na giden Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay'ın kese yaptırmak için göbek taşında yatarken, içeriyi ısıtmak amacıyla yakılan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

HAMAMDAKİ 4 KİŞİ KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, Vanimahmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay ve hamam işletmecisi Ahmet Furkan Doğan, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ 4 KİŞİYİ HASTANEYE KALDIRDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Habip Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Osman Onay'ın durumunun ağır olduğu, Harun Atalay ve AhmetFurkan Doğan'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

MÜŞTERİLERİN UYUDUĞUNU DÜŞÜNDÜ, DAHA SONRA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu arada, hamama gelen Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay'ın kese yaptırmak için iç kısıma geçtiği, daha sonra kese yapmak için buraya gelen işletmeci Ahmet Furkan Doğan'ın hareketsiz yatan müşterilerinin uyuduğunu düşündüğü ve bir süre sonra kendisinin de baygınlık geçirdiği öğrenildi.

İŞLETMECİNİN KARDEŞİ İÇERİDEKİLERİ HAREKETSİZ GÖRÜNCE YARDIM İSTEDİ

Hamamda bulunan Doğan'ın 11 yaşındaki kardeşinin içeridekileri hareketsiz görünce dışarı çıkıp çevredeki esnaftan yardım istediği, böylece karbonmonoksit gazından etkilenenlerin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.