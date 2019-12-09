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Tarihi han yanmaktan son anda kurtuldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Kiliseli Tüccar Han girişinde bulunan kolonya satan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:50Tarihi han yanmaktan son anda kurtuldu
'nun ilçesinde bulunan Kiliseli Tüccar girişinde bulunan kolonya satan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan tarihi Kiliseli Tüccar Han'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi yapının girişinde bulunan kolonya satan dükkanın elektrik kontağında arıza oluşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangında tarihi han zarar görmekten şans eseri kurtulurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kolonya dükkanında ise maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Gerede, Bolu, Han, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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