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Tarihi Hanlar ve Çarşı 1 ay sonra açıldı, esnafın umudu bayram alışverişinde

Bursa ticaretinin yüzyıllardır en önemli mekanlarından biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, bir aylık korona virüsü arasından sonra faaliyetlerine başladı.

28.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:04
Tarihi Hanlar ve Çarşı 1 ay sonra açıldı, esnafın umudu bayram alışverişinde
Bursa ticaretinin yüzyıllardır en önemli mekanlarından biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, bir aylık korona virüsü arasından sonra faaliyetlerine başladı. Esnaf, bayram alışverişine umut bağlarken, tarihi çarşının yanıbaşındaki Tuzpazarı ve Reyhan Pazar yerlerinde ise yoğunluk yaşandı. Maske taktıkları dikkat çeken vatandaşlar pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralını unuttu.

Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde kepenkler açıldı. Korona virüsü dolayısıyla yaklaşık 1 ay kapalı kalan ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kepeklerini bir kez daha indirmek zorunda olan çarşıda umutlar bayram alışverişlerine kaldı. Konfeksiyon, çeyiz ve havlucu esnafında yoğunluk gözlemlenmezken, gıda ürünlerinin satıldığı çarşılarda ise sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlerden kaçmadı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve irili ufaklı 4 bin iş yerinin bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışveriş yapan vatandaşların yüksek oranda maske takarak Covid-19 salgınına karşı tedbir aldığı görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda ramazan ayının son günlerinin yoğun geçtiği çarşıda bu yıl da aynı hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Kuyumcu esnafı ise durgunluğun dünyanın her yerinde yaşandığını, salgından sonra daha güzel işler yapabileceklerine inandıklarını ifade etti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise sosyal mesafeye dikkat etmenin buralarda pek mümkün olmadığını, kendilerine göre herkesin önlemler aldığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber
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