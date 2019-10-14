Haberler » Güncel » Tarihi hastanenin kapısındaki klima kaldırıldı

Tarihi hastanenin kapısındaki klima kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarihi devlet hastanesi binasının duvarla örülen protokol giriş kapısına monte edilen klima tepkiler üzerine kaldırıldı.

14.10.2019 11:46Tarihi hastanenin kapısındaki klima kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, tarihi devlet hastanesi binasının duvarla örülen protokol giriş kapısına monte edilen klima tepkiler üzerine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve üniversiteye hazırlık kursu için öğrencilere ücretsiz eğitim verilen tarihi binaya öğrencilerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışabilmesi için yetkililer tarafından klima takılmıştı. Yine tarihi binanın protokol giriş kapısı da duvarla örülmüştü.

Olayın yerel basında gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarihi binadaki klimayı söktürdü.

Yetkililer, tarihi binadaki kitabelerin zarar görmediğini ve aslına uygun olarak durduğunu bildirdi. - ADANA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:57 Uluslararası Standardizasyon Zirvesi - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin ve TOBB Başkan Yardımcısı Kopuz
13:57 İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
13:57 Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada
13:57 Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü
13:57 Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek
13:52 Polislerin eşlik ettiği çocuklar, gönüllerince eğlendi
13:56 ABD'nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
14.10.2019 13:58:43