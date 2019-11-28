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Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar

Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında kararTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen şok baskında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başının bulunmasıyla ilgili adliyeye çıkarılan 8 kişiye adli kontrol şartı verildi.

28.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:36
Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen şok baskında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başının bulunmasıyla ilgili adliyeye çıkarılan 8 kişiye adli kontrol şartı verildi.
Jandarmaya gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser operasyonu düzenledi. Malkara ilçesine bağlı Kozyörük Mahallesi'nde B.D.'nin evinde bulunan tarihi eseri almak için İstanbul'dan geldiklerini belirlenen H.D, B.K, H.K, R.G., S.A, R.M ve T.K. jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.
Tarihi eseri aldıktan sonra 7 şüphelinin bindikleri araçlar durduruldu.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel başı, 110 bin lira para, 1 tabanca, av tüfeği ve sahte para kontrol cihazı ele geçirildi.
Uzman ekipler incelemeye aldı
Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen heykel başların uzman ekip tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar

Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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