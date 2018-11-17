Tarihi Hükümet Konağı Yeniden İnşa Ediliyor

Doğubayazıt
ilçesinde 1925 yılına kadar vilayet binası olarak kullanılan Eski Bayezid Hükümet
Konağı, yaklaşık 2 milyon liralık bütçeyle tarihi dokusuna uygun kerpiç malzemeyle yeniden inşa ediliyor.
Restitüsyon projesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
tarafından hazırlanan Eski Bayezid Hükümet Konağı'nın inşasına 10 Temmuz 2017'de başlandı.
Aslına uygun olarak tamamen kerpiç malzemenin kullanıldığı konağın inşası, İshak Paşa Sarayı
çevresinde "Eski Doğubayazıt Yerleşkesi" olarak nitelendirilen bölgede devam ediyor.
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eski Bayezid Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla ilçe tarihini yansıtan önemli projelerden birinin hayata geçirilmiş olacağını söyledi.
Tarihi konağa 2 milyon liralık bütçe ayırıldı
Yaklaşık 2 milyon liralık bir bütçeyle 800 metrekarelik bir alanda devam eden eski hükümet konağı inşasında büyük aşama kaydedildiğini aktaran Engin, şunları söyledi:
"Konağımızın inşası Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından yapılan ihalenin ardından 10 Temmuz 2017'de İshak Paşa Sarayı çevresinde Doğubayazıt'a hakim bir noktada başladı ve hızla devam ediyor. Burada önemli olan husus, inşaatın tarihi dokusuna uygun bir şekilde tamamlanması. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş ilçemiz, 1925 yılına kadar vilayet binası olarak kullanılan tarihi konağın tamamlanmasıyla kültürel zenginliğine yeni bir halka ekleyecek. 19 odalı tamamen kerpiçten oluşan yapıyla birlikte tarih yeniden canlanacak."
Engin, kontrolörlüğü Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen eski hükümet konağı inşasının tamamlanmasının ardından çizim aşamasında olan çevre düzenleme projesinin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.
Van,Doğubeyazıt,Hükümet
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:09