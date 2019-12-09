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Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi

Türkiye'nin ilk sivil mehteran takımı Tarihi İnegöl Mehteri, Yetim Vakfı'na bağlı Reyhanlı Eğitim Köyünde konser verdi.

09.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:28Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi
'nin ilk sivil mehteran takımı Tarihi Mehteri, Yetim Vakfı'na bağlı Eğitim Köyünde konser verdi.

Büyük coşku içinde gerçekleştirilen etkinlik, Reyhanlı Eğitim Köyünün girişinde yapılan geçit töreni ile başladı. 33 kişiden oluşan ekip, icra ettiği çok sayıda eserle çocuklara renkli anlar yaşattı.

1959 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk sivil mehteran takımı olma özelliğini taşıyan İnegöl Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, program sonrası yaptığı açıklamada, Reyhanlı Eğitim Köyünde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Semiz, "Bir ay kadar önce burayı ziyarete geldim. Buradaki ortamdan ve çocuklara verilen hizmetlerden çok etkilenmiştim. Mehteran takımımızla birlikte buraya gelmeyi çok istedim. İnegöl'e döndüğümde bu düşüncemi arkadaşlarla paylaştım. Onlar da Reyhanlı Eğitim Köyünde bu yavrularımızla beraber olmayı çok istediler. Burada olmak mutluluk verici, yavrularımızın mutluluğunu görmek çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Reyhanlı Eğitim Köyü Kurumsal İletişim Koordinatörü Cüneyt Alnıaçık ise düzenlenen gösteriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarihi İnegöl Mehteran ekibine teşekkür etti. - HATAY

Reyhanlı, Türkiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: İHA

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