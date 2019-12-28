Tarihi İpek Yolunda Bir Gün

Kazanımlarının oldukça büyük olacağına inanıyorum

Program, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin'in ev sahipliğinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesinde yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı. Kaymakam Bayar, düşünülmüş ve düzenlenmiş olan bu tanıtım programının önemine değinerek, "Sapanca İlçemiz doğal güzellikleri yanı sıra tarihi dokusuyla da önem arz eden bir konumdadır. Turizm acente ve yetkililerinin turistik gezilerinde bu noktaları gezi güzergâhlarına eklemeleri ilçe turizmine kazanımlarının oldukça büyük olacağına inanıyorum" dedi.

Göreve her zaman hazırız

Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, "İlçemizden de geçen İpek Yolu üzerinde bulunan; Tarihi Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı, tarih ve kültür turlarına gelen ziyaretçilerin Sapanca'daki uğrak yerleri. Hayata geçirilen 'İpek Yolu'nda Bir Gün' tur programı ile Sapanca'nın daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Belediye olarak üzerime düşen göreve her zaman harız" diye konuştu.

Gezi haritası belli oldu

SATSO Başkan Danışmanı Müjgan Zaman ise açıklamasında, "Sapanca ilçemizde biliyoruz ki doğal güzellikleri ve birçok tarihi nokta mevcut. Biz bu proje ile İpek Yolu üzerinde bulunan güzergâhları ele aldık ve diğer ilçelerde de İpek Yolu üzerindeki tarihi mekânlarla bir gezi haritası belirlemiş olduk. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gezi

Sunumun ardından gerçekleştirilen tur kapsamında Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı ziyaret edildi.

Katılım

Gerçekleştirilen gezi programına Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, TÜRSAB Bölge Başkanı Aytekin Şahin, TÜRSAB Bölge Başkan Yardımcısı Murat Yapan, SATSO Başkan Danışmanı Müjgan Zaman, acente sahiplerinden oluşan 25 kişilik bir grup ve yetkililer katıldı.