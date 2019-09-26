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Tarihi istanbul surları da depremden zarar gördü

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu.

26.09.2019 23:38Tarihi istanbul surları da depremden zarar gördü
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu. Adeta ortadan ikiye yarılan burçlar tehlike arz ediyor.
İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların arasında asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi İstanbul Surları da var. Tarihi surların Yedikule'deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu görüldü.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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