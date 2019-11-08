Haberler » Güncel » Tarihi kalede kitap okudular

Tarihi kalede kitap okudular

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar' projesi kapsamında, Kızkalaesi Ortaokulu öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde kitap okudu.

08.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:47 Tarihi kalede kitap okudular

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar' projesi kapsamında, Kızkalaesi Ortaokulu öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 'nde kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Erdemli ilçesindeki tarihi mekanlarda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şube Müdürleri, Kızkalesi Ortaokulu Müdürü Ercan Bozoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı proje kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi'nde okuma etkinliği yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler okuma etkinliğinin ilk bölümünü sahilde, ikinci bölümünü ise dış kale Korykos'un merdivenlerinde okuma etkinliğini gerçekleştirdi. Amacımız hem tarihi yerlerin tanıtımı hem de öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için dış kalede kitap okuduk" dedi.

Okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Sevim Seyran da "Biz her zaman kitap okuyoruz ama bu kez farklı bir mekanda kitap okumak istedik. Tarihi mekanda kitap okuma çok güzel. Bizler gibi büyüklerimizde kitap okuması gerekiyor" derken, Ahmet Onur ise "Bugün Kızkalesi'ne karşı tarihi mekanda kitap okumanın mutluluğunu yaşadık. Her kitap okumadan sonra bir şeyler öğreniyoruz. Bizler gibi anne babalarımızda kitap okumalarını istiyoruz" diye konuştu.



Kızkalesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50   Bozkurt'tan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyareti
14:50   Öğrenciler lösemili çocuklar için yürüdü
14:45   Gaziantep'te lösemili çocuklardan "Taştan Hikayeler" sergisi
14:46   Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'dan Mevlid Kandili mesajı
14:50   10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: İyi hazırlık yapıyoruz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:51:53